Orta Doğu'da gerilim tırmanacak mı? Trump'tan son dakika açıklaması

Trump, "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptı.

"İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar da, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya vardırdığım gibi. diyen Trump, "O durumda, Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti kullanarak, görüşmelere akıl, bütünlük ve sağduyu getirmiştim" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

O dönemde iki mükemmel lider vardı ve hızla karar alıp DURABİLDİLER! Ayrıca, ilk dönemimde Sırbistan ve Kosova onlarca yıldır olduğu gibi çok hararetli bir şekilde karşı karşıyaydı ve bu uzun süredir devam eden çatışma savaş çıkarmak üzereydi. Ben bunu durdurdum (Biden bazı çok aptalca kararlarla uzun vadeli umutlara zarar verdi ama bunu YİNE düzelteceğim!). Bir başka örnek de Mısır ve Etiyopya arasında, muazzam bir baraj nedeniyle yaşanan ve görkemli Nil Nehri’ni etkileyen mücadeledir. Benim müdahalem sayesinde, en azından şimdilik, bir barış var ve bu böyle kalacak! Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da BARIŞ olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama hiçbir şey için asla takdir görmüyorum, sorun değil, HALK bunu anlıyor. ORTA DOĞU'YU YENİDEN MUHTEŞEM YAPIN!