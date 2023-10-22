Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Çin 6 savaş gemisi konuşlandırmış

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle ABD donanmasına bağlı uçak gemileri Doğu Akdeniz'de konuşlanırken, Çin'e ait savaş gemilerinin de Orta Doğu'da olduğu ortaya çıktı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Çin 6 savaş gemisi konuşlandırmış

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatmaya hazırlandığı kara harekatı nedeniyle ABD donanmasına bağlı uçak gemileri Doğu Akdeniz'de konuşlanırken, Çin'e ait savaş gemilerinin de geçen hafta boyunca Orta Doğu'da olduğu ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin, South China Morning Post'un Çin donanmasının raporlarına dayandırdığı haberden aktardığına göre, en az 6 savaş gemisi geçen hafta Orta Doğu'daydı.

44. Koruma Görev Gücü'nün mayıstan bu yana rutin operasyonlar için bölgede bulunduğu ve geçen hafta Umman donanmasıyla ortak bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Görev gücünün Umman'ın başkenti Muskat'tan cumartesi günü ayrıldığı ve açıklanmayan bir rotaya doğru hareket ettiği ifade edildi.

Çin'in Orta Doğu'da konuşlu görev gücünün içinde bir destroyer, bir fırkateyn ve bir entegre tedarik gemisinin de bulunduğu bildirildi.

Orta Doğu'da görev yapan 6 gemilik görev gücünün özellikle Aden Körfezi'nde koruma görevlerine katıldığına dikkat çekilen haberde, son olarak Panama bandıralı bir kargo gemisinin Çin donanması tarafından korunduğu aktarıldı.

Çin donanmasına ait gemilerin, İsrail'deki yurtttaşlarının tahliyesi için görevlendirilebileceği de tahmin ediliyor. Çin Dışişleri pazartesi günü tüm vatandaşlarına bölgeden ayrılma çağrısı yapsa da henüz bir tahliye planı açıklamadı.

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