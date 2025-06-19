Orta Doğu’da gökyüzünü yine füzeler kapladı: İsrail’in 5 kenti hedef oldu

İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kalıyor. İki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ediyor.

İran sabah saatlerinde saldırılara yeniden başladı. İran’ın fırlattığı füzeler Tel Aviv, Ramat Gan, Holon ve Birüssebi kentlerinde bazı binalara isabet etti. İran’ın füzeleri ayrıca Soroka hastanesine de zarar verdi. İran’ın hastaneyi hedef almadığı ancak yakınındaki bir binaya isabet eden füzenin hastanede de büyük hasara neden olduğu öğrenildi. Saldırıda en az 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İran devlet medyasının paylaştığı habere göre en az 20 füzenin atıldığı son saldırıda İsrail’in askeri ve istihbarat tesisleri hedef alındı. Füzeler nedeniyle hasar gören hastanenin de bir istihbarat tesisinin yakınında olduğu vurgulandı.

Öte yandan İran’ın Tel Aviv’deki İsrail borsasını da vurduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

İSRAİL İRAN’IN NÜKLEER TESİSİNİ VURDU

İsrail ise İran’ın bir nükleer tesisini vurdu. ISNA’nın haberine göre İsrail, İran'ın nükleer programının bir parçası olan Hondab'daki ağır su araştırma reaktörünün yakınındaki bir bölgeyi vurdu.

Yetkililer, saldırıdan önce tesisin boşaltıldığını ve radyasyon riski bulunmadığını duyurdu.

Araştırma reaktörünün bir kısmı inşa edilmiş ve daha önce Arak adıyla biliniyordu. Tahran, BM nükleer gözlemcisine tesisi gelecek yıl işletmeyi planladığını bildirdi.