Orta Doğu’da korkutan ihtimal: Trump İran’a karşı savaşacak mı?

İran ile İran arasındaki çatışmalar 5 gündür devam ediyor. İki ülke birbirine füze yağdırırken tüm dünya Orta Doğu’daki gelişmeleri tedirginlikle izleniyor.

Herkes bir taraftan İsrail ve İran’ın hamlelerini takip ederken diğer yandan ise ABD’nin olası bir büyük savaşa karşı yaklaşımını gözlemliyor.

Washington tarafı İsrail’in 5 gün önceki saldırısı sonrası yaptığı ilk açıklamada saldırıyı İsrail’in tek taraflı gerçekleştirdiğini ve ABD’nin bir desteğinin olmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump ise ilk açıklamasında İran ile nükleer müzakerelerin önemine vurgu yaparken daha sonra ise tamamen İsrail’in tarafında yer alarak İran’a baskı uygulamaya çalıştı.

Orta Doğu’da devam eden çatışmalarda en çok endişe edilen ihtimal ABD’nin de dahil olduğu bir savaşın çıkması. ABD basınında çıkan ilk haberlerde Trump’ın Orta Doğu’da bir savaşa dahil olmak istemediği ancak Cumhuriyetçiler içinde savaş yanlısı olan kanadın sözünü dinleyebileceği vurgulanıyordu. Öte yandan ABD’deki muhafazakar siyasetin bir kanadı ise Beyaz Saray’a savaşa girmeme konusunda baskı yapıyor.

İSRAİL BASININDAN FLAŞ İDDİA

Tüm gelişmeler takip edilirken İsrail basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. İsrail basınına konuşan bir yetkili, ABD Başkanı Trump’ın ikna edilmesi durumunda ABD ordusu İran’a karşı savaşa girmeye hazır durumda. Gelen son haberlere göre, Trump’ı savaşa ikna etmeye çalışan bir kesim bulunsa da Trump konuyla ilgili henüz net bir karar vermedi.

ABD’nin bölgede uçak gemisi ve taarruz grubu yer alıyor. Ayrıca USS Nimitz adlı geminin de bölgeye gitmesi bekleniyor.

TRUMP, İRAN’A BASKI YAPIYOR

ABD Başkanı Trump, Kanada’da katıldığı G7 Zirvesi’nden erken dönmüştü. Trump yaptığı açıklamada 'açık nedenlerden ötürü' Washington'a erken dönmek zorunda kaldığını söylemişti. Trump ayrıca, İran’ın nükleer amaçlarından vazgeçerek anlaşmayı imzalaması gerektiğinin de altını çizmişti. Trump, ABD'nin kışkırtılması halinde İsrail'in savaşına katılacağı ve Tahran'a 'sert müdahalede bulunacağı' uyarısında bulunmuştu.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Başkan, “Ateşkes istediğimi söylemedim. Bunun yerine İran'ın nükleer silahlardan 'tamamen vazgeçmesiyle gerçek bir son istiyorum” demişti.