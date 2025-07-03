Orta Doğu'da mülteciler STK'larla ayakta duruyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki mülteci krizleri, dünya genelinde en önemli insani sorunların başında geliyor. 2025 yılı başı itibarıyla bölgede yaklaşık 17 milyon kişinin yerinden edilmiş veya vatansız durumda olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, yerinden edilmiş nüfusun sağlık, istihdam, barınma ve gıda güvenliği gibi temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşadığını gösteriyor. Ancak bu zorluklara rağmen, birçok mülteci yeni ortamlara uyum sağlama kapasitesini kanıtladı; bu da ev sahibi hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan kurumsal destek mekanizmalarının önemini vurguluyor.

Sivil toplum kuruluşları, bu krizlerde mücadele eden insanlara destek sağlamada kilit bir rol oynuyor. 1950'lerden bu yana Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı UNHCR ile iş birliği içinde çalışan bu kuruluşlar, yardım dağıtımı, kamp yönetimi, okul kurulumu ve mesleki eğitim gibi faaliyetler yürütüyor. UNHCR, yıllık bütçesinin yaklaşık %40'ını 900'den fazla sivil toplum kuruluşu ortağına ayırarak, onların yardım çabalarındaki vazgeçilmezliğini ortaya koyuyor. Araştırma görevlisi Rashed Al Hosani'nin belirttiği üzere, bu kuruluşların varlığı kriz anlarında bir umut ve destek kaynağı sunuyor.

SURİYE, SUDAN VE YEMEN'DEKİ MÜDAHALELER VE ZORLUKLAR

Suriye, Sudan ve Yemen'deki büyük ölçekli yerinden edilme olaylarına yanıt olarak sivil toplum kuruluşlarının stratejileri ve etkinliği inceleniyor. Bu çalışma, insani yardım aktörleri, bağışçılar ve politika yapıcılar için eyleme geçirilebilir rehberlik sağlamayı amaçlıyor.

SURİYE: 2011'den bu yana süren iç savaş, bölgenin en büyük yerinden edilme krizine yol açtı. 2024 ortası itibarıyla 7.4 milyon kişi ülke içinde yerinden edilirken, 5 milyon kişi komşu ülkelerde kayıtlı mülteci olarak yaşıyor ve bu sayının yaklaşık 3 milyonu Türkiye'de bulunuyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi IRC, kış aylarında 200.000'den fazla haneye ısınma ve gıda masrafları için nakit yardımı sağladı. Sınır Tanımayan Doktorlar MSF, kuzey Suriye'de hastaneler ve mobil klinikler işletirken, 2024'te 30.000'den fazla çocuğu aşıladı. Save the Children, 2012'den bu yana 8.3 milyondan fazla kişiye ulaşarak yaygın eğitim ve beslenme girişimleri sundu. Norveç Mülteci Konseyi NRC ise 2024'te 699.313 kişiye eğitim, hukuki yardım ve barınma desteği sağladı. Ancak bu çabalar, enflasyon, azalan bağışçı ilgisi ve güvenlik riskleri gibi zorluklarla karşılaşıyor.

SUDAN: Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, yılın en büyük yerinden edilme krizini tetikledi. 2024 ortası itibarıyla 6.1 milyon Sudanlı ülke içinde yerinden edilirken, 1.5 milyon kişi komşu ülkelere sığındı. IRC, 2024'te 50.000'den fazla çocuğu akut yetersiz beslenme açısından taradı. NRC, 26 milyon doları aşkın nakit yardımıyla 1 milyondan fazla kişiye destek oldu. Ancak aktif çatışma bölgelerine erişim sınırlı olup, bürokratik engeller ve yetersiz fon, hizmetlerde ciddi boşluklara neden oluyor.

YEMEN: Uzun süredir devam eden çatışmalar, ağır bir insani krize yol açtı. UNHCR'nin 2023 yılı raporuna göre, ülkede 4.5 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi, 70.847 mülteci ve sığınmacı bulunuyor. IRC, mobil sağlık ekipleriyle 400.000'den fazla hastaya ulaştı. MSF, 2024'te 250.000'den fazla ayakta hastaya hizmet verdi. NRC, 12 milyon dolarlık yerel gelir yaratırken, 600.000 kişinin güvenli suya erişimini sağladı. Save the Children, 150.000 çocuğa psikososyal destek verdi. Ancak Houhti kontrolündeki bölgelere erişim kısıtlamaları, ithalat engelleri ve kronik yetersiz fon, yardım çabalarını sekteye uğratıyor. 2025 yılı için Yemen İnsani Yardım Planı'nın sadece %50'si finanse edilmiş durumda.

ORTAK ZORLUKLAR VE ÖNERİLER

Suriye, Sudan ve Yemen'deki sivil toplum kuruluşları, acil yardım, sağlık hizmetleri, eğitim ve koruma gibi konularda tutarlı bir hizmet karışımı sunuyor. Tüm bu bölgelerdeki insani yardım çağrıları büyük ölçüde yetersiz kalıyor: Suriye için fon %60, Yemen için %50 ve Sudan için de benzer şekilde hedefin altında. Birleşmiş Milletler ajansları, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve yerel aktörler arasındaki koordinasyon eksiklikleri, hizmetlerde hem tekrarlara hem de boşluklara yol açıyor.

Uzmanlar, koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, esnek ve çok yıllık fon anlaşmalarının teşvik edilmesi, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıkların önceliklendirilmesi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması gibi öneriler sunuyor. Mobil nakit transferleri ve uzaktan tıbbi yardım gibi araçlar, riskli bölgelerde hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir potansiyel taşıyor.

Sivil toplum kuruluşları, Suriye, Sudan ve Yemen'deki çatışmalardan etkilenen milyonlarca insan için hayati bir cankurtaran halatı oldu. Ancak devam eden fon eksiklikleri, güvenlik kısıtlamaları ve koordinasyon zorlukları, sınırlı kaynakların tahsisi ve yardım alıcılarının önceliklendirilmesi konusunda zor kararlar alınmasını gerektiriyor. Daha güçlü ortaklıklar ve akıllı çözümlerle, sivil toplum kuruluşları sadece hayat kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumların daha istikrarlı bir gelecek inşa etmesine de yardımcı olabilecek.