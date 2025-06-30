Orta Doğu’da olayların ortasında yine İsrail askerleri var: Savunmaları ‘Yok artık’ dedirtti

İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimci bir çocuğu "Filistinli sanarak" yaralamasının ardından çıkan olaylarda Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, bölgedeki ordu karakolunu basmaya çalıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordu karakolunu basmaya çalıştığı ve askerlere saldırdığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun askerlere biber gazı ile saldırdığı, taş attığı ve askeri araçlara zarar verdiğini belirtildi. Ordu açıklamasında, müdahale için ses bombası kullanıldığı bir İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL ASKERİNDEN "FİLİSTİNLİ SANDIM" SAVUNMASI

Açıklamada, Batı Şeria'da İsrail ordusu askerinin, askeri araca taş atan şahısları "Filistinli sandığı" ve bu nedenle havaya üç el ateş ettiği kaydedildi. Çocuğun bu sırada yaralanmış olabileceği vurgulanan açıklamada, kullanılan kurşunun kaynağına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haaretz gazetesi ise olayların 14 yaşında bir İsraillinin, askerler tarafından taş attığı gerekçesiyle yaralanması üzerine patlak verdiğini yazdı.

Öte yandan, çocuğun kauçuk mermiyle yaralanmadığı, hastanedeki kontrollerde gerçek mermiyle vurulduğu tespit edildi.