Orta Doğu’da savaş çanları çalıyor: İsrail’in gerçek amacını açıkladılar

Tüm dünya 2 gündür İsrail ile İran arasındaki çatışmaları tedirginlikle izliyor. İsrail’in başlattığı saldırılara İran da füzelerle yanıt verdi. İsrail’in saldırılarında aralarında üst düzey 20 komutanın da olduğu 78 İranlı hayatını kaybederken İran’ın misillemesinde ise ilk belirlemelere göre 3 İsrailli hayatını kaybetti.

İran’da nükleer sızıntı alarmı verilirken Orta Doğu’da yeni bir savaştan endişe duyuluyor.

İSRAİL’İN GERÇEK AMACINI AÇIKLADILAR

ABD ile İran arasındaki müzakerelerden bir anlaşma umudu beklenirken İsrail’in başlattığı saldırılar başta Orta Doğu’da olmak üzere tüm dünyada endişe ile takip ediliyor. Yapılan bir analizde İsral’in gerçek planı su yüzüne çıktı.

Buna göre İsrail’in gerçek amacının İran ile yerleşik bir savaş başlatarak ABD’yi bu çatışmanın içine çekmek olduğu belirtiliyor.

Alfred Deakin Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları Forumu Direktörü Shahram Akbarzadeh "İsrail aslında bir çatışma başladığında ABD'nin İsrail güvenliğine karşı bir yükümlülüğü ve bağlılığı olacağı dinamiğine güveniyor. Bu yüzden ABD çatışmaya sürüklenecek” dedi.

ABD tarafı yaptığı açıklamada İsrail’in saldırıları tek taraflı olarak gerçekleştirdiğini belirtirken ABD Başkanı Trump ise saldırıdan haberi olduğunu belirtmişti. Trump, sonraki açıklamalarında ise İsrail’e destek niteliğinde sözler söylemişti. ABD’nin saldırıların devam etmesi durumunda askeri destek verip vermeyeceği merakla bekleniyor.