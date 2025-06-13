Orta Doğu’da savaş endişesi arttı, petrol fiyatları rekora koştu

Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmanın ciddi enerji arzı kesintilerine yol açabileceği yönündeki korkuları yansıtarak, son yılların en büyük günlük yüzdelik artışlarını kaydetti .

Brent petrol son olarak yüzde 4,3 artışla varil başına 72,4 dolardan işlem gördü. ABD endeksi West Texas Intermediate ise yüzde 5 artışla varil başına 71,4 dolara çıktı.

Reuters'a göre bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya tam kapsamlı bir işgal başlatmasından bir ay sonra, Mart 2022'den bu yana her endeks için en büyük günlük kazançlar.

Finansal hizmetler firması Pepperstone'da araştırma stratejisti olan Ahmad Assiri, bir araştırma notunda, Brent fiyatındaki artışın "hem anlık arz endişelerini hem de olumsuz manşetlerin, önceki İsrail-İran olayından farklı olarak tırmanışın zaman çizelgesini uzatabileceği yönündeki artan hissiyatı" gösterdiğini yazdı.

Hisse senedi piyasasında, ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve yatırımcıları altın gibi geleneksel güvenli liman yatırımlarına geri çekti. Dow vadeli işlemleri 540 puandan fazla düştü. S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq Composite vadeli işlemleri sırasıyla %1,4 ve %1,6 oranında daha da düştü. Bu arada, altın troy ons başına yaklaşık %1 artarak 3.413,6 dolara çıktı.