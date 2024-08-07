Orta Doğu’ya uçuş iptalleri uzatıldı

Şirket, İran ve Irak gibi ülkelere yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattığını duyurdu. Lufthansa'nın yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi sonucunda bu kararın alındığı belirtildi.

Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan uçuşlar, 13 Ağustos da dahil olmak üzere iptal edildi. İptallerden etkilenen yolculara, Lufthansa'nın ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu kaydedildi. Şirket, geçen hafta da benzer bir karar alarak bölgeye olan seferleri durdurmuştu.

Lufthansa Grubu'na bağlı diğer havayolu şirketleri arasında Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines da bulunuyor. İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast sonrasında bölgedeki gerilim ve İran'ın olası misilleme hareketleri, hava yolu şirketlerinin seferlerini etkilemiş durumda.