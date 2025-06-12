Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek savaş! Trump resmen duyurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek savaş! Trump resmen duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, gerilimin tırmandığı İran ile ilgili yaptığı açıklamada, "İran ile çatışmak istemiyorum ama İsrail İran'a saldırabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İsrail-İran gerilimine dair değerlendirmede bulundu.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMASI YÜKSEK İHTİMAL

Trump, “İran ile anlaşma yapmak istiyorum. Çatışma istemiyorum. Yakın zamanda bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum ancak nükleer silah sahibi olamazlar.

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Daha dostane bir davranış bekliyoruz. İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. Bu umarım bu yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, Rusya ile Ukrayna'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirtti.

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