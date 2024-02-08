Orta kulak iltihabı, genellikle soğuk algınlığı veya üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişen bir durum olarak bilinir. Kulak ağrısı, işitme kaybı ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bu rahatsızlık, çocukları ve yetişkinleri etkileyebilir. Peki, orta kulak iltihabı nedir? Orta kulak iltihabı belirtileri neler?

ORTA KULAK İLTİHABI NEDİR?

Orta kulak iltihabı, genellikle "otitis media" olarak adlandırılan, orta kulağın iltihaplanması durumunu ifade eder. Orta kulak, kulak zarı olarak bilinen ince bir zar tarafından kaplı, hava dolu bir boşluktur ve içinde üç adet kemikçik (çekiç, örs, ve üzengi) bulunur. Orta kulak iltihabı, bu boşluğun iltihaplanması sonucu oluşur.

Orta kulak iltihabı, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına, soğuk algınlığına, grip gibi hastalıklara veya geniz akıntısına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu durum, özellikle çocuklarda sık görülen bir rahatsızlıktır, ancak yetişkinleri de etkileyebilir.

ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELER?

Orta kulak iltihabının belirtileri şunlar olabilir:

Kulak ağrısı: Genellikle şiddetli olabilir.

İşitme kaybı: Orta kulağı etkileyen iltihap nedeniyle geçici olarak işitme kaybı yaşanabilir.

Kulaktan akıntı: Bazı durumlarda iltihaplı sıvı kulaktan dışarı gelebilir.

Ateş: İltihap nedeniyle vücut sıcaklığı yükselebilir.

İşitme hissinde basınç: Kulak içinde basınç hissi olabilir.

Huzursuzluk ve uykusuzluk: Özellikle çocuklarda görülebilir.

Orta kulak iltihabı genellikle bakteriyel veya viral enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Tedavi genellikle dinlenme, ağrı kesici ilaçlar ve sıvı alımını içerir.

Orta kulak iltihabı belirtileri olan kişiler, özellikle çocuklar, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmelidir. Tedavi, hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir.