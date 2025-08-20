Orta sahaya dev isim! Trabzonspor'a çok yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR RENATHO SANCHEZ'İ KİRALAMAYA ÇOK YAKIN

Bir süredir Paris Saint Germain'den Portekizli yıldız Renato Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Bordo Mavililer bu transferde mutlu sona çok yakın.

Fransız basınından L'Equipe, Renato Sanchez için PSG'ye Trabzonspor ile birlikte Yunan ekibi Panathinaikos'un da kiralama teklifinde bulunduğunu ve 28 yaşındaki Portekizli yıldızın kariyerine Türkiye'de devam etmeye daha yakın olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Renato Sanchez 21 maçta forma giymişti.