Yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, orta yaş döneminde ortaya çıkan üç yaygın belirtinin demans gelişme riskini önemli ölçüde yükselttiğini gösterdi.

Dünya çapında nöroloji uzmanları, bu bulguların erken teşhis ve koruyucu müdahaleler için kritik önem taşıdığını ifade etti.

1. İşitme Kaybı: Beyin Rezervini Tüketen Sessiz Tehdit

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Bilişsel Nöroloji Profesörü Dr. Mark G. Smith, bu ilişkinin sadece sosyal izolasyonla açıklanamayacağını vurguladı.

Dr. Smith, "İşitme cihazı kullanmayan bireylerde beynin işitsel bilgiyi işlemek için daha fazla çaba harcadığı, bu durumun da bilişsel kaynakları tüketerek demans patolojisine yol açtığı gözlendi" diye ifade etti.

Saygın tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan bir meta-analiz, orta şiddette işitme kaybı olan kişilerin demans geliştirme olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

2. Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon): Beyin Damarlarının Gizli Düşmanı

Uzmanlar, özellikle 40’lı ve 50’li yaşlarda kontrol altına alınamayan yüksek kan basıncının (tansiyonun), beyin sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Nörovasküler Araştırmalar Direktörü Dr. Isabella Rossi, Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) ve üzeri seyretmesinin tehlike sinyali verdiğini belirtti.

Dr. Rossi, "Kontrolsüz hipertansiyon, beyindeki küçük kan damarlarına zarar vererek Vasküler Demans riskini doğrudan artırdı. Ancak bu hasar, Alzheimer patolojisinin gelişimini de hızlandırdı" şeklinde konuştu.

Uluslararası saygın bir araştırma olan MIND çalışmasının verileri, orta yaşta kan basıncını ideal seviyelerde tutmanın, demans riskini %35'e kadar azaltabileceğini ortaya koydu.

3. Obezite ve Diyabet Öncesi Durum (Pre-diyabet): Metabolik Yükün Bilişsel Bedeli

Üçüncü kritik faktör ise aşırı kilo (obezite) ve insülin direnciyle karakterize edilen diyabet öncesi durumdu.

Berlin Charite Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Lars Müller, bu iki durumun beynin ana yakıtı olan glikozun kullanımını bozduğunu açıkladı.

Prof. Müller, "Obezite ve insülin direnci, beyinde kronik enflamasyona ve sinir hücrelerinin hasar görmesine neden oldu. Halk arasında 'Tip 3 Diyabet' olarak da anılan bu durum, doğrudan bilişsel gerilemeyi tetikledi" diye ifade etti.

Bilim insanları, bel çevresi kalınlığı arttıkça ve kan şekeri seviyeleri yükseldikçe, beynin hafıza merkezi olan hipokampüsün küçülme hızının da paralel olarak arttığını gözlemledi.

Uzmanlar, 40 yaş ve üzeri her bireyin işitme testlerini yaptırması, kan basıncını düzenli olarak ölçtürmesi ve sağlıklı kilo aralığını korumak için yaşam tarzı değişikliklerine gitmesi gerektiğini bildirdi. Bu erken önlemlerin, demansın başlangıcını on yıllarca erteleme potansiyeli taşıdığı kaydedildi.