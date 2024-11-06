Ortaca 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 06 Kasım 2024 / 00:01

ORTACA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/152 Esas

DAVACILAR : 1-AYHAN ÖZDEMİR

2-ERDOĞAN ÖZDEMİR

3-MUHAMMET ÖZDEMİR

VEKİLLERİ : Av. RECEP GÜNEŞ

DAVALILAR : 1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- DALAMAN MALİYE HAZİNESİ

İHBAR OLUNAN : 1- DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Davacılar Ayhan Özdemir, Erdoğan Özdemir ve Muhammet Özdemir tarafından davalılar Dalaman Belediye Başkanlığı, Dalaman Maliye Hazinesi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 4721 Sayılı TMK'nın 713. Maddesi gereğince açılmış tescil davası nedeniyle; Dalaman İlçesi, Atakent Mahalle Muhtarlığı mülki sınırları içerisindeki Taşlıburun Mahallesi, Dömbek Mevkiinde kain, kuzeyi: tescil harcı alan ve kurutma kanalı, doğusu: 133 ada 18 parsel, güneyi: tescil harici alan, batısı: yol ve kurutma kanalı olan 1766,31 m2 miktarındaki taşınmaz ile tespit harici bırakılan kısma ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.