ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Yayın Tarihi:
T.C.
ORTACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2020/2 Tereke Satış
Konu : TEREKE İLANI
TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN
MURİS : GÜNAY KAPLAN (TC 52276495516)
Şükrü ve Salihaoğlu 01/02/1960 doğ.
Yukarıda açık kimliği yazılı murisinOrtaca Sulh Hukuk mahkemesinin 02/03/2012 tarih ve 2020/1 Tereke Esas,2012/1 Karar sayılı ilamı ile TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Memurluğumuz 2020/2 Tereke sayılı dosyasından yürütülmektedir.
İİK'nun 166 maddesine göre ilanen tebliğolunur.
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|BASIN NO: ILN01897545