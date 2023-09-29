ORTACA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

ORTACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2020/2 Tereke Satış

Konu : TEREKE İLANI

TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN

MURİS : GÜNAY KAPLAN (TC 52276495516)

Şükrü ve Salihaoğlu 01/02/1960 doğ.

Yukarıda açık kimliği yazılı murisinOrtaca Sulh Hukuk mahkemesinin 02/03/2012 tarih ve 2020/1 Tereke Esas,2012/1 Karar sayılı ilamı ile TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Memurluğumuz 2020/2 Tereke sayılı dosyasından yürütülmektedir.

İİK'nun 166 maddesine göre ilanen tebliğolunur.