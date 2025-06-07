Ortaca'da uçurumdan düşen bir kişi kurtarıldı



Olay, Yerbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman Çayı kenarında bulunan uçurumdan bir şahsın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumda mahsur kalan vatandaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk incelemeye göre, vatandaşın dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.