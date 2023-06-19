Transferde öyle de olur böyle de olur haberleri veren Serdar Sarıdağ'dan Arda Güler bombası

İki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda Güler'in geleceği herkesin merak konusu oldu.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak gelen tekliflere rağmen Arda Güler'in bir sezon daha takımda kalmasını isteyen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, bugün Arda'nın ailesi ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenilmişti.

SARIDAĞ'DAN AYRILIK İDDİASI

Gazeteci Serdar Sarıdağ ise ortaya flaş bir iddia attı. Sarıdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son dakika. Arda Güler ile yollar ayrıldı. Bir aksilik olmazsa 10 gün içerisinde yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak. Yeni menajeri, sözleşmedeki 17.5 milyon Euro çıkış maddesini devreye soktu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aileyi ikna etmeye çalışıyor lakin geri dönüş yok gibi" ifadelerini kullandı.

Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından bu paylaşım, kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.