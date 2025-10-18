Coğrafyamız bir zamanlar İpek Yolu'nun bereketli damarlarına ev sahipliği yapmış iken, son yıllarda savaşın zehirli kolları ile sarılmış. Doğal olarak iş dünyasının radarında, bu kaosun yansımaları var. Şirketlerin cam kulelerinde, yöneticiler haritalara bakıp ticaret yapacakları topraklarda yaşanan terör ve savaşa iç çekiyor.

Bunun sonucunda da tedirginlik; her stratejiyi boğuyor, her yola bir sis gibi iniyor. Çevremizdeki savaş ve gerilim çemberi; Ukrayna ve Rusya’dan başlıyor, Azerbaycan ve Ermenistan ile devam ediyor, İran, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve Yemen ile tamamlanıyor. Hal böyle olunca da bölge de ne ticaret kalıyor ne de kurumsallaşan devletler.

Son yıllarda, bu bölgeyi saran terör ve çatışmalar, iş dünyasını bir gölge gibi takip etti. Petrol ve tahıl rotaları kesildi, enerji fiyatları fırladı. Limanları dolduran gemiler bekletilirken, piyasalar dalgalandı. Tedirginlik, sadece korku değil; aynı zamanda bir uyarı. Terör ve savaşın gölgesi, yatırımları donduran bir uyarı.

Derken; 2024 yılının son günlerinde Suriye’de rejim değişti. 8 Ağustos 2025'te Amerika Birleşik Devletlerinde, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Zengezur stratejik transit geçiş koridoru anlaşması imzalandı. Diğer yanda Kahire'de ön müzakereleri yürütülen, 9 Ekim 2025'te Şarm El-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının tam metni, resmi olarak kamuoyuna açıklanmasa da; masadaki imzaların gücü İsrail ile Hamas arasındaki savaşı durdurmaya yetecek gibi. Hala etrafımızdaki ateş çemberi büyük riskler taşısa da sanki geleceğe umut ile bakanların sayısı da artıyor. İş dünyası, bu tabloda güçlü bir aktör; pasif bir izleyici değil.

İş insanları; kaosun ortasında, fırsatların tohumlarını arıyor. Hafızamızı canlandırmak için bir yüzyıl kadar geriye gidelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ticaret anlaşmaları ya da İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşın küllerinden doğan Avrupa Birliği. Bugünün tedirginliği, yarının zaferini doğurabilir mi? Yoksa Ortadoğu için kanlı coğrafya olarak kalmak bir kader mi? Huntington’un medeniyetler çatışması tezi ve beraberinde nefes verdiği radikalizm iddia ettiği gibi 21. yüzyılda da sürecek mi? Nitekim 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsuru; ekonomik menfaatler değil, motorize edilmiş radikal düşünceler olmuştur. Ya bu tezin sonu geldiyse… Ortadoğu’da bir rönesans olamaz mı… Ortadoğu coğrafyası antik çağdaki şaşalı dönemini canlandıramaz mı…

Şimdi, ufukta bir kıvılcım var. Barışın soluk ışığı gözüküyor. Terör ve savaşın bitmesi, artık bir olasılık. Kafkaslar üzerinden Asya’nın kapısı aralanırken, Filistin-İsrail ateşkesi, tüm bir Ortadoğu'nun ticaretini etkileyerek, bölgeyi yeniden dünyanın cazibe merkezi yapabilir. Doğu Akdeniz limanları, Asya ve Avrupa’nın merkez üslerine dönüşebilir.

Huntington’ın tezini hayata geçirmeye can atan tanklar yerlerini, vinçlere bırakacak mı? 1980’lerden bu yana tüm bir coğrafya, radikalizmin ve savaşın şeddeli ve gerçekliği bükmeye yönelik sonuçlarını yaşadı. Tüm bir dünya da izledi. Bol patinajlı bir zaman dilimini geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ekonomi ve hukukun barışın gölgesinde filizlenecektir. Belki bilim ve sanat da… Sonuçta, bu coğrafya, gölge oyunu değil. İnsan iradesinin bir sahnesi. Gerçeklik er ya da geç iğretiliği sahneden alır.

Türkiye, bu tabloda inkar edilemez bir köprü. Montrö Sözleşmesi'yle Karadeniz'de kurulan denge, AB ile iç içe geçen ticaret, Kafkaslarla ve Rusya ile enerji koridorları, İran'la ticaret anlaşmaları, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin yeniden yapılandırması… Yeni dönemin somut adımları her gün haberlere düşüyor. Savaş ve terör gündemi yerini önce diplomasiye sonra ekonomiye bırakıyor.

Türkiye, diplomasi masasında yerini sağlamlaştırırken; iş insanları da, bu reaksiyonu hızlandıracak bir katalizör olabilir. Ticaret odaları, KOBİ'ler, sınır ötesi ortaklıklar; ilk halkaları oluşturabilir. Savaş ve terör; önce Avrupa Ekonomi Topluluğu benzeri bir oluşumu ardından da "Ortadoğu Rönesansı"nı doğurabilir. Fırsat, hazırlıklı olanın kapısını çalacak. Türk girişimcileri, bu kapıyı aralık tutmalı; tedirginliği, yakıta dönüştürmek için hazırlıklar gözden geçirilmeli.

