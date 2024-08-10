Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısında yüzde 21 düşüş

Bu verilere göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Ortadoğu uçuşlarındaki yolcu sayısında yüzde 21 düşüş yaşanırken, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yüzde 18'lik bir artış görüldü.

Ortadoğu'da yolcu kaybı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Orta Doğu’daki gerilim, THY’nin bu bölgedeki yolcu rakamlarını olumsuz etkiledi. İsrail uçuşlarını askıya alan şirket, Beyrut ve İran uçuşlarında da tarife değişikliğine gitmişti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 892 bin 79 yolcu taşıyan THY, bu yıl aynı dönemde yüzde 21’lik bir düşüşle 704 bin 893 yolcuya hizmet verdi.

Orta ve Güney Amerika’da artış

THY, Temmuz 2024’te Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yolcu sayısında yüzde 18'lik bir artış kaydetti. Kıtalar bazında dağılıma bakıldığında Avrupa uçuşlarında 2 milyon 562 bin 910, Uzak Doğu uçuşlarında 707 bin 534, Kuzey Amerika uçuşlarında 404 bin 854, Afrika uçuşlarında 375 bin 716 ve Orta ve Güney Amerika uçuşlarında ise 100 bin 100 yolcu taşındığı belirtildi.

Dış hat doluluk oranı yüksek

THY’nin Temmuz 2024'te yurt dışı uçuşlarında 7 milyon 975 bin 987 yolcu taşırken, dış hat yolcu doluluk oranı yüzde 84,7 olarak kayıtlara geçti.