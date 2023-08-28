Ortadoğu'nun en büyük bankasının CEO'su Bodrum'a geldi

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum’un yeğeni Şeyh Ahmet bin Said El Maktum'un Lusine isimli süper yatı Bodrum’a geldi.

Şeyh Ahmet bin Said El Maktum, Emirates Havayolları ve Dubai World'un başkanlığını yürütüyor. Said El Maktum aynı zamanda Körfez bölgesi ve Orta Doğu'nun en büyük bankası Emirates NBD'nin başkanlığını da yerine getiriyor.

DATÇA VE HİSARÖNÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

Patrolar Dünyası’nın haberine göre; Şeyh Ahmet bin Said El Maktum'un yatı Bodrum'dan önce cumartesi sabah Datça'ya sabah 08.00 sıralarında uğradı. Said El Maktum'un yatı Lusine daha sonra 11.00 sıralarında Datça'dan ayrılarak Bozburun'un kuzey doğusundaki Hisarönü Koyu girişinde demir attı. Cumartesi gecesini burada geçiren Lusine, sabah 09.00 sırasında buradan demir alarak dün 13.00'da Bodrum'a ulaştı.

ULTRA LÜKS YAT LUSINE

70 milyon değerindeki Lusine 60 metrelik boyu ile ultra lüks yat sınıfına giriyor. 2021 yılında sula inen Lusine, 16 misafir ve 14 mürettebat ağırlayabiliyor. 18 knot azami hıza ulaşabilen Lusine'in yıllık maliyeti 7 milyon doları buluyor.

SERVET TEHLİKEYE GİRMİŞTİ

Şeyh Ahmet bin Said El Maktum'un milyar dolarları bulan serveti 2011 yılında 'imam nikahlı manken' yüzünden tehlikeye girdi.

Nevin El Cemal 2003 yılında tanıştığını söylediği Şeyh Ahmet ile 2007 yılında imam nikahı ile evlendiklerini söyledi. El Cemal, 2011'de Şeyh Ahmet bin Said El Maktum'dan 4 yaşında bir oğlu bulunduğunu da belirtmişti.

4 yaşındaki çocuğun DNA testi ile Şeyh Ahmet bin Said El Maktum'un oğlu olduğu belirlendi.