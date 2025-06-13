Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye sıralamada bakın kaçıncı. İsrail, İran'ı vurunca bugün açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye sıralamada bakın kaçıncı. İsrail, İran'ı vurunca bugün açıklandı

ABD merkezli Global Firepower’ın yayımladığı son rapora göre, 2025 yılında Ortadoğu’daki askeri güç dengeleri yeniden şekillendi. İsrail'in İran'ı vurduğu gün açıklanan listenin zirvesinde Türkiye yer alıyor.

Türkiye, Global Firepower 2025 raporunda Ortadoğu’nun en güçlü ordusu seçildi! İsrail’in İran’ı vurduğu gün açıklanan listede Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü ordusu oldu.

ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı raporuna göre, Ortadoğu’daki askeri güç dengeleri yeniden şekillendi. Türkiye, teknolojik kapasite, personel sayısı, savunma bütçesi ve stratejik kabiliyet gibi 60’tan fazla kritere göre değerlendirilen raporda Ortadoğu’nun en güçlü ordusu olarak zirveye yerleşti. İsrail’in İran’a yönelik saldırısının gerçekleştiği gün yayımlanan bu rapor, bölgedeki güç dinamiklerini gözler önüne serdi.

Türkiye, Ortadoğu sıralamasında İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak’ı geride bırakarak liderliğini korudu. Raporda, Türkiye’nin modernize edilmiş savunma sistemleri, yerli üretim insansız hava araçları (İHA) ve güçlü lojistik altyapısı öne çıktı. Özellikle Bayraktar ve Anka gibi İHA’lar, Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığını artıran unsurlar olarak vurgulandı.

İşte o liste:

lubnan.jpg

15- LÜBNAN

bahreyn.jpg

14- BAHREYN

yemen.jpg

13- YEMEN

rdun.jpg

12- ÜRDÜN

umman.jpg

11- UMMAN

kuveyt.jpg

10- KUVEYT

katar.jpg

9- KATAR

suriye.jpg

8- SURİYE

birlesik-arap.jpg

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

irak.jpg

6- IRAK

suudi.jpg

5- SUUDİ ARABİSTAN

misir.jpg

3- MISIR

iran.jpg

2- İRAN

turkiye.jpg

1- TÜRKİYE

Global Firepower’ın dünya genelindeki sıralamasında ise Türkiye, 8’inci sırada yer aldı. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya gibi devlerin ardından gelen Türkiye, İtalya ve Pakistan’ı geride bıraktı. Bu başarı, Türkiye’nin küresel ölçekte askeri bir güç olarak yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Son Haberler
Basın toplantısında gergin anlar
Basın toplantısında gergin anlar
Ulus devletlerde federal anayasa olmaz
Ulus devletlerde federal anayasa olmaz
Kuryeler ölümle burun buruna! Yaptıkları hareket sonlarını getiriyordu...
Kuryeler ölümle burun buruna! Yaptıkları hareket sonlarını getiriyordu...
Kızılyıldız Galatasaray'ın yıldızıyla anlaşmak üzere!
Kızılyıldız Galatasaray'ın yıldızıyla anlaşmak üzere!
Fenerbahçe'nin Cuello transferine son nokta
Fenerbahçe'nin Cuello transferine son nokta