Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye sıralamada bakın kaçıncı. İsrail, İran'ı vurunca bugün açıklandı

Türkiye, Global Firepower 2025 raporunda Ortadoğu’nun en güçlü ordusu seçildi! İsrail’in İran’ı vurduğu gün açıklanan listede Türkiye, Ortadoğu'nun en güçlü ordusu oldu.

ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı raporuna göre, Ortadoğu’daki askeri güç dengeleri yeniden şekillendi. Türkiye, teknolojik kapasite, personel sayısı, savunma bütçesi ve stratejik kabiliyet gibi 60’tan fazla kritere göre değerlendirilen raporda Ortadoğu’nun en güçlü ordusu olarak zirveye yerleşti. İsrail’in İran’a yönelik saldırısının gerçekleştiği gün yayımlanan bu rapor, bölgedeki güç dinamiklerini gözler önüne serdi.

Türkiye, Ortadoğu sıralamasında İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak’ı geride bırakarak liderliğini korudu. Raporda, Türkiye’nin modernize edilmiş savunma sistemleri, yerli üretim insansız hava araçları (İHA) ve güçlü lojistik altyapısı öne çıktı. Özellikle Bayraktar ve Anka gibi İHA’lar, Türkiye’nin bölgesel caydırıcılığını artıran unsurlar olarak vurgulandı.

İşte o liste:

15- LÜBNAN

14- BAHREYN

13- YEMEN

12- ÜRDÜN

11- UMMAN

10- KUVEYT

9- KATAR

8- SURİYE

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

6- IRAK

5- SUUDİ ARABİSTAN

3- MISIR

2- İRAN

1- TÜRKİYE

Global Firepower’ın dünya genelindeki sıralamasında ise Türkiye, 8’inci sırada yer aldı. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya gibi devlerin ardından gelen Türkiye, İtalya ve Pakistan’ı geride bıraktı. Bu başarı, Türkiye’nin küresel ölçekte askeri bir güç olarak yükselişini bir kez daha kanıtladı.