Ortadoğu’nun stil ikonu Türkiye'de! Çocuklarına İstanbul’u karış karış gezdirdi

Ortadoğu'nun ünlü fenomeni Karen Wazen, hem aile hayatıyla hem de kendine has stiliyle gündemden düşmüyor. Ailesiyle Türkiye’yi ziyarete gelen Wazen çocuklarıyla şehrin tadını çıkarttı.

KAREN WAZEN KİMDİR?

Karen Wazen, 2020 yılından bu yana BM Mülteci Örgütü UNHCR'ye destek veriyor.

Eş, anne ve uluslararası stil ikonu Karen Wazen, modern Arap çalışan anne kavramını yeniden tanımlıyor. Karen, sadece üç yıl içinde 4 milyondan fazla küresel izleyici kitlesine ulaştı, birçok derginin kapağında yer aldı, bir Hollywood gişe rekortmeni filminde konuk oyuncu olarak yer aldı ve kendi başarılı gözlük şirketini kurdu.

Entrepreneur Dergisi tarafından 2019'un 'Yılın Etkileyicisi' seçilen ve işi onu dünyanın dört bir yanına götüren bir isim.