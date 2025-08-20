Ortadoğu’nun stil ikonu Türkiye'de! Çocuklarına İstanbul’u karış karış gezdirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ortadoğu'nun stil ikonu Karen Wazen, Türkiye'ye geldi. Bodrum'un ardından İstanbul'u gezen Wazen, çocuklarına İstanbul’u karış karış gezdirdi.

Ortadoğu'nun ünlü fenomeni Karen Wazen, hem aile hayatıyla hem de kendine has stiliyle gündemden düşmüyor. Ailesiyle Türkiye’yi ziyarete gelen Wazen çocuklarıyla şehrin tadını çıkarttı.

0x0-yunan-sarkici-yalikavakta-sahne-aldi-antonis-remos-turkiyeyi-cok-seviyorum-1755659979321.webp

KAREN WAZEN KİMDİR?

Karen Wazen, 2020 yılından bu yana BM Mülteci Örgütü UNHCR'ye destek veriyor.

Eş, anne ve uluslararası stil ikonu Karen Wazen, modern Arap çalışan anne kavramını yeniden tanımlıyor. Karen, sadece üç yıl içinde 4 milyondan fazla küresel izleyici kitlesine ulaştı, birçok derginin kapağında yer aldı, bir Hollywood gişe rekortmeni filminde konuk oyuncu olarak yer aldı ve kendi başarılı gözlük şirketini kurdu.

0x0-yunan-sarkici-yalikavakta-sahne-aldi-antonis-remos-turkiyeyi-cok-seviyorum-1755659979445.webp

Entrepreneur Dergisi tarafından 2019'un 'Yılın Etkileyicisi' seçilen ve işi onu dünyanın dört bir yanına götüren bir isim.

77y.jpg

kjiju.jpg

p00.jpg

ti.jpg

0x0-yunan-sarkici-yalikavakta-sahne-aldi-antonis-remos-turkiyeyi-cok-seviyorum-1755659967498.webp

