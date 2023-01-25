Putin savaşması için hapisten çıkardı. Rus katil Antalya'ya geldi. Ortağının iki çocuğunu karısını ve kendi yeğenini baltayla öldmüştü

11 ve 15 yaşındaki ikisi çocuk dört kişiyi öldürmekten 23 yıl hapis cezasına çarptırılan St. Petersburglu iş insanı Alexander Tyutin (66), Rus paralı asker şirketi Wagner PMC'de sözleşmeli olarak 6 ay görev yaptıktan sonra Türkiye'ye geldi.

47 News'in St. Petersburg baskısında yer alan bilgilere göre; 2005 yılında Tyutin iş ortağı Dmitry Zeynalov'un ailesini kiralık katil tutarak öldürdü.

Kadın, 11 yaşındaki oğlu ve 15 yaşındaki kızı Kalaşnikof saldırı tüfeğiyle vuruldu ve ardından baltayla saldırıldı.

Bu suç, 13 yıl sonra 2018 yılında mirasın bölünmesi esnasında kendi yeğenini öldürmesi için kiralık katil tutmaya çalışırken Tyutin'in tutuklanmasının ardından çözüldü.

2021'de jüri oybirliğiyle Tyutin'i bu suçlardan suçlu buldu ve mahkeme Tyutin’i 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ancak Tyutin, parmaklıklar ardında sadece üç buçuk yıl geçirdi. Geçen Haziran ayında, 9 Nolu Karelya kolonisinde, Ukrayna'daki özel bir operasyona katılmak üzere Wagner özel askeri şirketine alındı.

Sözleşme şartlarına göre, mahkumlar bir af alırlar ve ön sözleşmede altı ay sonra sona ererler. Bu nedenle Aralık ayında NVO bölgesinde yaralanmayan Tyutin, St.Petersburg'a döndü ve 17 Ocak'ta eşinin kısa bir süre önce ayrıldığı Türkiye Antalya'ya uçtu.

Böylece sözleşmenin gerektirdiği altı ay boyunca SVO'da görev yaptıktan sonra süresini 19 yıl azalttı.

Diğer yandan, Tyutin’in maddi durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tyutin tutuklandığında, Troitsky Most isimli emlak ofisi, St. Petersburg'un merkezindeki apartman daireleri ve bir BMW X6 arabası olduğu bildirildi.