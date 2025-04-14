Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: Ata yurdumuz Orta Asya'dan çok sayıda misafirin geleceğini düşünüyorum

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Taşkent ve Trabzon arasında 31 Mayıs’ta başlayacak direkt uçuşların, Trabzon turizminin Orta Asya’ya açılımı adına önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, "Ata yurdumuz Orta Asya'dan, Özbekistan'dan çok sayıda misafirimizin, turistin şehrimize geleceğini düşünüyorum. Bu uçuşlar, iki şehir arasında turizm ve ticaret alanlarında yeni fırsatların ve iş birliklerinin doğmasına vesile olacak, tarihsel bağları çok güçlü olan iki ülkeyi, iki Türk yurdunu birbirine daha çok bağlayacaktır" dedi.

Trabzon ile Özbekistan arasında başta turizm çeşitli alanlarda yeni iş birliklerinin temellerinin atılması ve "Trabzon Günleri" etkinlikleri kapsamında bir heyetle birlikte Taşkent’te bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"İKİ TÜRK YURDUNU BİRBİRİNE DAHA ÇOK BAĞLAYACAKTIR"

Taşkent ziyaretinin son derece faydalı, verimli ve güzel bir program olduğunu dile getiren Kaya, "Şehrimizin tanıtımı ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen Özbekistan ziyaretimiz, Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Ortahisar Belediyemizin, Ticaret ve Sanayi Odamızın ve kamu kurumlarımızın desteğiyle ilk meyvesini verdi. Taşkent ve Trabzon arasında 31 Mayıs’tan itibaren haftada bir olmak üzere başlayacak doğrudan uçuşlar, şehrimizde turizmin daha da gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Bu süreçte Mustafa Dündar Bey'in özel emeklerine tanık oldum. Bu emeklerin karşılıksız kalmayacağını ve ata yurdumuz Orta Asya'dan, Özbekistan'dan çok sayıda misafirimizin, turistin şehrimize geleceğini düşünüyorum. Bu uçuşlar, iki şehir arasında turizm ve ticaret alanlarında yeni fırsatların ve iş birliklerinin doğmasına vesile olacak, tarihsel bağları çok güçlü olan iki ülkeyi, iki Türk yurdunu birbirine daha çok bağlayacaktır. Trabzon turizminin Orta Asya’ya açılımı adına bir dönüm noktası olacağına inandığım bu charter uçuşlarının şehrimize, ülkemize, soydaşlarımızın ülkesi Özbekistan’a hayırlı olmasını diliyorum. Bu değerli çalışmaya emek koyan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"SORUMLULUKLARI ALMAYA, GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kaya, "Umut ediyorum ki, sadece Özbekistan değil, Orta Asya’daki soydaşlarımızın yaşadığı diğer ülkelerden de Trabzonumuza, bölgemize turizm hareketliliği başlayacaktır. Turizmin yanı sıra inşaat, mobilya ve sağlık başta diğer sektörlerde yeni iş fırsatları ortaya çıkacak, bu da şehrimizin ve bölgemizin ekonomisini canlandıracaktır. Bizler, Ortahisar Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen bütün sorumlulukları almaya, görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Her şey, Trabzonumuzun gelişip kalkınması, hemşerilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşaması içindir" diye konuştu.