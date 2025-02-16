Ortahisar Belediyesi çalışanları, daha temiz bir çevre için kıyasıya yarıştı

Ortahisar Belediyesi, "Sıfır Atık" projesi kapsamında vatandaşlara ve belediye personeline yönelik bilinçlendirme projelerine devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik, geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla Sıfır Atık Yarışması düzenlendi.

Belediye bünyesindeki 24 birim müdürlüğünün katıldığı yarışmada atık plastik, atık kağıt, atık yağ, atık pil, mavi kapak, cam atık ve alüminyum atıklar olmak üzere toplam bin 454 kg atık, ayrıştırılarak toplandı. Yarışma sonunda; 532 kilo atık plastik, 535 kilo atık kağıt, 118 kilo atık yağ, yarım kilo atık pil, 234 kilo mavi kapak, 30,5 kilo cam atık ve 1,15 kilo alüminyum metal atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Yarışmada 301,3 kilo atık toplayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü birinci, 296 kilo atık toplayan Mali Hizmetler Müdürlüğü ikinci, 180,35 kilo atık toplayan Yazı İşleri Müdürlüğü de üçüncülüğü elde etti.

Düzenlenen yarışmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Ortahisar için emekleriniz çok değerli, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların genele yayılması gerekiyor. Sıfır atık konusunda vatandaş duyarlılığı ve bilinçlendirilmesi çok önemli. Biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalar, muhtarlıklar düzeyinde de yaygınlaştırılmalı” diye konuştu.

"KÜRESEL BELEDİYE BAŞKANLARI İKLİM VE ENERJİ SÖZLEŞMESİ’Nİ İMZALADIK"

Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kaya, “Bu hassasiyet doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından çevre bilinci ve farkındalığını artıran çalışmalar yürütüyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzaladık. Trabzon’da bu sözleşmeyi imzalayan ilk belediye olarak, bu perspektife uygun işler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’de öncü şehirlerden biri olma gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaya, yarışmada dereceye giren Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Altın, Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Keleş, Yazı İşleri Müdürü Emre Kurt ile birim müdürlerindeki sıfır atık temsilcilerine teşekkür ederek, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün geri dönüştürülen atıklardan hazırladığı çeşitli tabloları ve teşekkür belgelerini verdi.

Yarışmada toplanan atıklar, Atık Getirme Merkezi’ne getirilerek yeniden ekonomiye kazandırılması için lisanslı firmalara verilirken, birim müdürlükleri düzenlenen yarışmada yüzde 95 oranında başarı sağladı.