Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası arasında protokol imzalandı

Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi arasında, "Toplumun doğa kaynaklı afetlerin etkilerinden korunması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan jeoloji mühendisliği hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kuralara uygun olarak yerine getirilebilmesi" amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Dirençli kentleşme ve nitelikli yapılaşmanın şehirlerin güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, meslek odalarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ortahisar Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi arasında "Toplumun doğa kaynaklı afetlerin etkilerinden korunması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan jeoloji mühendisliği hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kuralara uygun olarak yerine getirilebilmesi" protokolü imzalandı. Protokolü, Başkan Ahmet Kaya ile Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Semi Hamzaçebi imzaladı.

"MESLEK ODALARIMIZLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kentsel alanlarda yaşayan milyonlarca insanımızı tehdit eden bu risklerle, ancak bilimin yol göstericiliğinde, nitelikli yapılaşmaya önem vererek ve daha dirençli şehirler inşa ederek başa çıkabiliriz. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Ortahisar Belediyesi olarak bu sorumlulukla hareket ediyor, ilçemizin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geleceğe yürüyebilmesi için meslek odalarımızla çeşitli protokoller imzalıyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odamız ile de dirençli kentleşme ve nitelikli yapılaşma konularında yapacağımız iş birliğini kayıt altına alan bir protokol imzaladık. Protokolümüzün Ortahisarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Kentimizin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması için meslek odalarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Son yıllarda afetlerin sıklığı ve şiddetinde artışlar yaşandığını belirten Başkan Kaya, başta deprem olmak üzere bu afetlerin şehirlerdeki etkilerinin çok daha büyük ve yıkıcı olduğuna dikkati çekti. Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşmenin, afetler nedeniyle oluşacak kayıpları da artırdığına işaret eden Kaya,diye konuştu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Semi Hamzaçebi ise Ortahisar’da dirençli kentleşme ve nitelikli yapılaşmaya katkı sağlayacak protokolün imzalanması dolayısıyla Başkan Kaya’ya teşekkür etti.