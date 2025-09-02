Ortak olamadıkları kafeyi kurşunladılar

Olay, 29 Ağustos günü ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki bir kafede gerçekleşti. K.C.İ., iddiaya göre ortak olmak istediği kafe işletmecisiyle tartıştı. Tartışmanın sonrasında yanına 3'ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla mekana gelen K.C.İ., iş yerini ateşe tuttu.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Vakanın ardından harekete geçen polis, K.C.İ.’yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Ayrıca çalışmalarını sürdüren polis, olaya dahil olan K.B., M.K. ve suça karışan çocuk M.E.S, H.H.T. ile B.Ö.'yü düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.