Ortaklı kredi dönemi resmen başladı. İşte başvuru şartları

Kaynak: Haber Merkezi
Ortaklı kredi dönemi resmen başladı. İşte başvuru şartları

Yükselen konut kredileri nedeni ile ev almakta zorlanan vatandaşlara çözüm olarak ortak kredi sistemi hayata geçirildi. Tek başına kredi çekemeyen bireyler belli şartlar altında ortaklı kredi çekebilecek.

Belli bir birikimi olanlar ve üzerini konut kredisi ile tamamlayarak ev almak isteyenler bankalara gittiklerinde yüksek faiz ve ödeme güçlerinin üzerinde aylık taksitler ile karşılaşıyor.

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Konut kredi başvurularında düşüş yaşanmasının ardından Ziraat Bankası ortak kredi sistemini hayata geçirdi. Peki ortak kredi nasıl çekilir, taksitler nasıl ödenir?

ORTAK KONUT KREDİSİ NEDİR?

Ziraat Bankası birden fazla kişinin gelirlerin beyan ederek kredi çekmesine olanak veren yeni bir ürün kampanyası başlattı. Buna göre bireyler bir araya gelerek kredi başvurusu yapıyor. Kişi başına düşen taksit tutarı da düştüğü için kredi borcu ödenebilir hale geliyor. Konut tapusu da yine ortak oluyor.

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Ortak krediye en az iki kişi, en fazla ise 5 kişi bir araya gelerek başvuru yapabiliyor. Her birey başvuruda gelir durumunu belgeyi bankaya ibraz ediyor ve üzerine düşen taksitleri ödemeyi kabul ediyor.

Kredi tutarı SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından belirleniyor. Diğer yandan kredi ile satın alınacak konutun üzerine ipotek koyuluyor. Yeterli görülmez ise ek teminat da istenebiliyor.

2 MİLYON LİRANIN AYLIK TAKSİTİ NE KADAR

Örneğin, 2 milyon tutarında çekilen bir konut kredisine 120 ay vade uygulandığında bu krediye yüzde 3,49 oranında faiz uygulanıyor. Aylık taksit miktarı ise 70.956,61 liraya geliyor. Aylık taksitler ortaklar arasında eşit pay ediliyor. Faiz oranları çekilecek kredi miktarına ve vadeye göre değişiyor.

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