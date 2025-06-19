Ortaköy Börek Festivali için geri sayım başladı

Silivri, bu yıl 15’incisi düzenlenecek Ortaköy Börek Festivali’ne hazırlanıyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, festival öncesinde mahalledeki hazırlıkları yerinde inceleyerek, börekleri tattı.

Balcıoğlu, 22 Haziran Pazar günü yapılacak festivale tüm ilçe sakinlerini davet ederek, "Her yıl büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz Ortaköy Börek Festivali'nde, bu yıl da hem lezzetli börekleri tadacak hem de Sakiler’in muhteşem performansıyla eğleneceğiz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyorum" dedi.