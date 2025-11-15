Ortaköy'de yedikleri yemek nedeniyle zehirlendikleri düşünülen ve üç kişinin öldüğü Böcek ailesinin kaldığı otelden 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri Böcek ailesinin kaldığı otelde inceleme yapıyor.

Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre; İtalyan ve Faslı turistler de zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı saat 4 sularında bir İtalyan turist ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yanında bir arkadaşı ile birlikte gitti. O sırada İtalyan turiste yardım için hastaneye giden kişide de kusma ve mide bulantısı belirtileri görüldü. Sonrasında iki kişi de acil servisteki kırmızı alanda tedavi altına alındı. Turistlerin birinin 21, diğerinin ise 23 yaşında olduğu öğrenildi.

Ortaya çıkan gelişme sonrası dikkatler bu sefer de otele çevrildi. Polis ekipleri iki turistin hastaneye kaldırılması sonrası otelde inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştı.