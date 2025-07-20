Ortaköy’de gurbetçiye ev vurgunu! Müteahhit kayıp, umutlar yıkıldı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

İddiaya göre, çoğunluğu yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlara ait onlarca daireyi satan bir müteahhit ortadan kayboldu. Ev sahibi olma hayali kuran mağdurlar, ne inşaatlarına ulaşabildi ne de anahtarlarına kavuşabildi. Satış işlemlerinde, müteahhidin eski ortağı olduğu ileri sürülen bir kişinin güvenilirliği referans gösterildiği de iddialar arasında.

Sosyal medya paylaşımlarında, mağdurlar yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Konuyla ilgili adı geçen şahıs ise, “Biz aylar önce yollarımızı ayırdık” diyerek sorumluluğu reddetti.

BENZER OYUN AKSARAY MERKEZDE DE OYNANDI

Skandal bununla da sınırlı değil. Aynı yapı grubunun Aksaray merkezde de özellikle gurbetçileri hedef alarak yüzlerce kişiyi benzer şekilde mağdur ettiği ve ardından izini kaybettirdiği öne sürülüyor. Bu durum, organize bir dolandırıcılık şebekesi olabileceği şüphesini güçlendiriyor.

MAĞDURLAR HUKUK MÜCADELESİNİ BAŞLATTI

Dolandırıldıklarını fark eden vatandaşlar, hukuki mücadele başlatırken kamu kurumlarından ve yetkililerden destek bekliyor. Hukuki sürecin yanı sıra kamuoyuna seslenen mağdurlar, yalnız olmadıklarını ve adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurguluyor.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına yetkililerin denetim mekanizmalarını güçlendirmesi, kamuoyunun ise mağdurların yanında durarak farkındalık yaratması bekleniyor.