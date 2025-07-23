Ortaköy'de tapular teslim edildi!

Kaynak: Haber Merkezi
Ortaköy'de tapular teslim edildi!

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Milliyetçi Hareket Partili belediyeler, seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirerek vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Ortaköy Belediye Başkanı Sayın Ahmet Koyuncu, seçim öncesinde vaat ettiği projelerden biri olan arsa tahsisi çalışmalarını başarıyla tamamladı. Başkan Koyuncu’nun öncülüğünde bugün, hak sahibi vatandaşlara tapuları teslim edilerek bir söz daha tutulmuş oldu.

Tapu teslim töreninde konuşan Başkan Ahmet Koyuncu, "Göreve başlarken hep şunu söyledik: Bizim için hizmet; konuşmakla değil, çalışmakla olur. Sosyal belediyecilik bizim sadece bir anlayışımız değil, aynı zamanda iş yapma biçimimizdir. Teslim ettiğimiz tapular; yalnızca bir arazi değil, vatandaşlarımızın geleceğine dair kurdukları hayallerin temelidir," ifadelerini kullandı.

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Tören sırasında tapularını teslim alan vatandaşların heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, Başkan Koyuncu, "Bu yol, birlikte yürüdüğümüz bir gönül yoludur. Ortaköy’ümüz için gece gündüz demeden çalışmaya, verdiğimiz her sözü tek tek yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin," diyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Ortaköy Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını somut projelerle hayata geçirmeye devam ederek vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Başkan Ahmet Koyuncu, söz verdikleri tüm projeleri tamamlayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “Yaparsa MHP yapar!” sloganını bir kez daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.

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