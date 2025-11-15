Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinin korkunç ölümü gündemdeki yerini koruyor. Ortaköy’de yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen aileden 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybederken baba Kadir Böcek’in yoğun bakımdaki yaşam savaşı devam ediyor.

FACİA ADETA ‘GELİYORUM’ DEDİ

İstanbul'a tatil için 11 Kasım'da Almanya'dan gelen dört kişilik aile Fatih'te kaldıkları otelden öğlen saat 12 sularında çıktı. Ardından da taksiye binerek Ortaköy’e gitti.

Ortaköy'e gittikten sonra aile bir seyyar satıcı gördü. Seyyar satıcıdan önce midye alıp yediler. Midyeyi yedikten sonra da baba, oğlu, kızı ve eşi yani hepsi farklı şeyler yedi. Kokoreç, tavuk tantuni, sucuk ekmek yiyorlar ve ardından da bir süre daha Ortaköy'de vakit geçirdikten sonra tekrar taksiye binere otele dönmek üzere yola çıktı.

Aile, otele varmadan da bir markette durdu. Marketten bir şeyler aldıktan sonra akşam saatlerinde tekrar da kaldıkları otele geri döndü. Otele döndükten sonra 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir mide bulantısı hissetmeye başladı. Kusmaları üzerine çocuklar hastaneye kaldırıldı.

HASTANE SERUM VERİP TABURCU ETTİ

Anne ve babada da benzer şikâyetler baş gösterdi. Daha sonra hastanede kontroller yapıldı. Anne ve babaya ilaç verildi ancak gittikleri hastanede çocuk bölümü olmadığından dolayı Masal ve Kadir, Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Çapa Tıp Fakültesi'nde de tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Ardından da otele geri dönüldü.

Akşam saatlerinde anne, kızı Masal’ın yani hareketsiz yattığını fark etti. Hemen 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Tüm aile yeniden hastanelere kaldırıldı. 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir hayatını kaybetti. Sonrasında ise yoğun bakımda tedavi gören anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK CİNAYET SORUŞTURMASI TALİMATI VERDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, ailenin tükettiği yiyeceklerden numuneler alarak kapsamlı inceleme başlattı. Ancak ilk değerlendirmeler, zehirlenmeye yol açabilecek kesin bir bulgu ortaya koymadı. Bu nedenle soruşturmanın seyri değişti.

Anne ile iki çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne götürülerek otopsi işlemi yapıldı. Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Net bulguya ulaşılamayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın “şüpheli ölüm” kapsamında incelenmesini kararlaştırdı. Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne kriminal çalışma talimatı gönderildi ve dış müdahale ihtimali de araştırılmaya başlandı.

Ailenin yemek aldığı işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Golden Midye Tantuni’nin sahibi Ercan E., Fatih’te lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha “taksirle ölüme sebebiyet” şüphesiyle gözaltına alındı. Otel çalışanları, ürün tedarikçileri ve işletme sahiplerinin de aralarında olduğu birçok kişi ifadeye çağrıldı.