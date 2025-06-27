Ortaköy’ün gururu! Hentbolde Türkiye 7’ncisi oldular: Başkan Koyuncu’dan tam destek!

Şuayip GÜRSOY-Aksaray/YENİÇAĞ

Göreve geldiği günden bu yana dinamik, vizyoner ve gençlik odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken MHP’li Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu, ilçede hem sporun gelişmesi hem de gençlerin desteklenmesi için yoğun çaba harcıyor. Alanya’daki turnuva sürecinde de sporcuları yalnız bırakmayan Başkan Koyuncu, ekibin her adımında yanında yer aldı. Gerek moral ve motivasyon, gerekse lojistik destek anlamında genç sporcuların yanında olan Başkan, “Bugün de yanlarındaydım, yarın da yanlarında olmaya devam edeceğim” sözleriyle kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Ahmet Koyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ortaköy Yunus Emre İlçe Spor Kulübümüz, Alanya’da düzenlenen 30. Açık Saha Çim Hentbol Turnuvası’nda Türkiye 7.’si olarak bizleri gururlandırdı! Gençlerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu başarı yolculuğunda Alanya’ya kadar giderek evlatlarımızın yanında oldum, ihtiyaç duydukları her desteği yanlarında hissettirdik. Bugün de yanlarındaydım, yarın da yanlarında olmaya devam edeceğim. Ortaköy için, gençlik için, spor için hep birlikte!”

Gençlerin sporla büyüdüğü, başarıya koştuğu bir Ortaköy hedefiyle hareket eden Başkan Koyuncu’nun bu yaklaşımı, hem ailelerden hem de ilçe halkından büyük takdir topladı. Sporun birleştirici gücünü ilçede yaygınlaştırmaya devam eden Başkan, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğunun altını çizerek, her platformda gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Ortaköy’de gençlerin idolü hâline gelen Ahmet Koyuncu, azmi ve halkla iç içe tavrıyla sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda bir ağabey, bir yol arkadaşı olarak da gönüllerde taht kurmuş durumda.

Sporun, başarının ve dayanışmanın adı olan Ortaköy’de, Başkan Koyuncu öncülüğünde daha birçok başarı hikayesinin yazılacağına dair inanç gün geçtikçe artıyor.