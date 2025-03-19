Ortalığı ayağa kaldıran Premier Lig senaryosu: Avrupa futbol tarihine geçebilir

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları tamamlandı. UEFA organizasyonlarında çeyrek finalistlerin belli olmasıyla ülkelerin bu sezon kazandıkları puanlar da güncellendi.

3 kupada da değişen formatın ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte ülkelere ekstra takım hakkı verildi. Bu sezon için Almanya ve İtalya'ya ekstra takım hakkını elde etti. Gelecek sezon içinse İngiltere ve İspanya favori konumunda.

Avrupa kupalarında sezona Şampiyonlar Ligi'nde 4, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde tek takımla başlayan İngiltere, 5 takımla yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını lider bitiren Liverpool ile 2023'ün şampiyonu Manchester City turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin ekstra takım hakkını almaya yakın olması, Avrupa kupalarında 5 takımla yoluna devam etmesi ve Newcastle United'ın lig kupasında şampiyonluğa ulaşmasının ardından ilginç bir ihtimal ortaya çıktı.

Premier Lig'de oluşacak puan durumu ve Avrupa kupalarındaki sonuçlara göre gelecek sezon İngiltere'den 11 takım UEFA organizasyonlarında yer alabilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için olası senaryo ise şöyle:

Bu ihtimalin gerçekleşmesi için olası senaryo ise şöyle:

Premier Lig'de Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest ve Manchester City ligi ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Newcastle United, ligi beşinci sırada bitirip İngiltere'nin ek kontenjan hakkıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Brighton, ligi altıncı bitirip Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

Bournemouth, F.A. Cup'ta şampiyon olup Avrupa Ligi'ne katılacak.

Chelsea, Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşıp Avrupa Ligi biletini alacak.

Aston Villa ligi 9. sırada bitir ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edecek.

Manchester United veya Tottenham, Premier Lig'i 10. sırada tamamlar ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Newcastle United'ın İngiltere Lig Kupası'nda elde ettiği Konferans Ligi hakkı ise tüm bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ligi 11. sırada tamamlayan takıma gidecek. Şu anki durumda Brentford, ligde 11. sırada bulunuyor.