Ortalığı karıştıracak iddia: ‘Osimhen ile Fenerbahçe masada’

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe yaz döneminde dev transferler yapmak için gözünü kararttı. Bu sezonki şampiyonluk yarışına doğrudan etki eden Victor Osimhen’in Galatasaray olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi Fenerbahçe’nin iştahını kabartıyor.

Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun bonservisini almak isterken Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Osimhen'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu. Gazeteci İbrahim Seten, Tv100’de katıldığı programda sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki Nijeryalı golcüyü transfer etmek için harekete geçtiğini iddia etti.

TÜRKCAN ARACILIĞIYLA TEKLİF YAPILDI

Seten açıklamasında Fenerbahçe’nin birçok transferde berabere çalıştığı menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla Napoli’ye teklif yaptığını belirterek "2-3 günlük bir konudan bahsediyorum. ‘Biz 75 milyon euro veririz’ teklifini Fenerbahçe resmen yaptı." dedi.

Seten ayrıca Sarı-Lacivertli kulübün oyuncuya da daha fazla maaş önerdiğini kaydederek, "Galatasaray’ın vereceği 12-13 ise Fenerbahçe daha fazlasını teklif etti. Bu transfere yeni bir boyut katabilir” ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinde 75 milyon euro euroya serbest kalır maddesi bulunan Osimhen, bu sezon oynadığı 38 maçta 33 gol atarken 8 de asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Öte yandan Beyaz TV'deki habere göre Fenerbahçe yönetimi, Osimhen iddialarını net bir dille yalanladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kesinlikle alakamız yok, böyle bir haber doğru değil. Fenerbahçe'nin Osimhen ile hiçbir alakası yok" denildi.