Ortalığı karıştıracak şike iddiası! Kulüp başkanı kendisine gelen teklifi açıkladı

TFF 3.Lig 4.Grup 15. hafta mücadelesinde Orduspor 1967 ile Mardin 1969 Spor arasında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Karşılaşmadan önce Mardin 1969 Spor 31 puanla zirvede yer aldığı sıralamada Orduspor 1967 ise 29 puanla 2. sıradaydı. Mücadeleyi Ordu ekibi 4-0 kazandı ve Mardin kulübünün puan tablosunda üstüne çıktı.



Mücadelenin 12. dakikasında maçın orta hakemi Yalçın Taşkınfurat, Mardin 1969 futbolcusu Aykut Sarıdoğan'a kırmızı kart gösterdi ve konuk ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.



ORTALIĞI KARIŞTIRACAK ŞİKE İDDİASI

Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Mardin 1969 Başkanı Rıdvan Aşar’dan ortalığı karıştıracak şike iddiası geldi. Aşar, kendisine şike teklif edildiğini söyledi.

Maçın ardından Mardin 1969 Başkanı Rıdvan Aşar, Orduspor 1967 maçı sonrası yayınlamış olduğu video ile aracı şahıslar tarafından kendisine şike teklif edildiğini iddia etti.



Başkan Aşar, hakem tarafından maç içinde takımının aleyhine kararlar verildiğini söyleyerek pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile suç duyurusuna bulunmaya gideceğini açıkladı.



'MAÇI SİZE VERELİM DEDİLER'



Mardin1969 Başkanı Aşar paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Maçın ilk 45 dakikasından itibaren hakemin verdiği haksız ve kalleşçe verdiği kararları bütün Türkiye izlemiştir. Esas konuya geleceğim, 3 gündür bizi Erkan Ergün diye bir arkadaş arıyor. Kendisi bizzat bana ulaşmaya çalıştı ve bende ona cevap verdim. Ne istediğini merak ettim.

Bugünkü kirli oyunun ardından Kulüp Başkanımız Rıdvan Aşar’ın açıklamaları! pic.twitter.com/bJUqNXYsrG — Mardin 1969 Spor (@mardin1969sk) December 14, 2024



Bana dedi ki; 'Ordu'da para yok. Bize para verin. Bu maçı size verelim. İddiadan biz hakemle birlikte bu maçı bitireceğiz. Bu hakem bizim kardeşimizdir' dedi. Devre arasında takımı sahadan çekmeyi de düşündük ama 3 puanımız gitmesin diye çıktık. Maçtan önce böyle bir şeye ihtimal vermemiştik. Bunları maçın devre arasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da ilettim. Korktuğumuz başımıza geldi. Bunun hesabını soracağız. Erkan Ergün denen kişinin hesaplarına bakılsın"