Ortalığı karıştıran De Bruyne iddiası. Mağlubiyet sonrası sert konuştu

Belçika’nın Fransa’ya 2-0 mağlup olduğu UEFA Uluslar Ligi maçı sonrası ortalık karıştı. Uzun zamandır birlikte oynayan takım son karşılaşmada oldukça isteksiz oyunuyla dikkat çekti. Fransa, Dembele ve Kolo Muani’nin golleriyle kazanırken Belçika cephesinde maç sonu soyunma odasında büyük hüzün hakimdi.

Belçika basınında çıkan haberlere göre takımın yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne maçın bitiş düdüğünün çalması ile birlikte takımın teknik sorumlusu Frank Vercauteren’e sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu, Vercauteren’e milli takımı bırakmak istediğini söyledi. De Bruyne sonrasında ise Fransa’nın golcüsü Mbappe ile sohbet etti.

Maç sonu gazetecilere açıklamalar yapan yıldız oyuncu, takımının negatif oyununa tepki gösterdi. Belçika’nın Teknik Direktörü Tedesco’nun verdiği taktikler yerine takım arkadaşlarına yüklenen tecrübeli oyuncu, “Arkada altı kişiydik, hiçbir bağlantı yoktu” dedi. De Bruyne, bazı takım arkadaşlarının performansının ‘kabul edilemez’ olduğunun altını çizdi.

Yıldız oyuncu, "Standart en üst noktadır. Eğer en üst noktayı kaldıramıyorsanız, yeterince iyi değilsinizdir ve sonra sahada her şeyinizi vermeniz gerekir. Bunu bile bazıları yapmıyor” şeklinde konuştu.

Yıldız oyuncunun milli takımla ilgili kesin kararının ne olacağı henüz bilinmiyor.

TEDESCO’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Belçika’da De Bruyne’nin olay yaratan açıklamalarına Teknik Direktör Dominico Tedesco’dan yanıt geldi. Fransa maçı sonrası basın toplantısında konuşan Tedesco, “Biliyorsun, hayal kırıklığına uğraması normal. Hepimiz öyleyiz. Kevin bir kazanan. Duygusal biriydi. Ve bazen böyle şeyler söyleyebilirsin” şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncunun milli takımı bırakıp bırakmayacağı hakkındaki soruya yanıt veren Tedesco, herkesin sakin olması gerektiğinin altını çizdi.