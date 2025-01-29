Ortalığı karıştıran Icardi iddialarına yanıt geldi! Sahalara ne zaman döneceği belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.

Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında açıklamalarda bulunan İnce, "Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak." dedi.

ICARDI İDDİALARINA YANIT

Mauro Icardi hakkında da açıklamalarda bulunan İnce, "Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil." ifadelerini kullandı.

'8-9 AY SONRA SAHADA OLMASINI UMUYORUZ'

Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği hakkında da konuşan Icardi, "Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok." dedi.