Ortalığı karıştıran iddia: Fatih Terim Adana Demirspor’u satın alacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ortalığı karıştıran iddia: Fatih Terim Adana Demirspor’u satın alacak

Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim ile ilgili ortalığı karıştıran bir iddia geldi. Buna göre, Terim, futbolculuk kariyerinde forma giydiği Adana Demirspor’u satın almak istiyor.

Yıllarca Galatasaray ve Milli Takım ile yakaladığı başarılar ile Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim, son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos’u çalıştırmıştı. Yunan ekibi ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan tecrübeli teknik adam ile ilgili ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Onnik Azinyan tarafından ortaya atılan bu iddia, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Habere göre, Fatih Terim’in 1969-1974 yılları arasında forma giydiği Adana Demirspor, efsane teknik adamın radarında. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Süper Lig’de son sıraya gerileyen Adana temsilcisini satın almayı planladığı öne sürülen Terim’in, kulüple ilgili görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Gazeteci Azinyan, iddialarla ilgili olarak, “Fatih Terim’in Adana Demirspor’u satın alacağına dair ciddi duyumlar var. Şu an Adana Demirspor etrafında bir hareketlenme, bir hava oluşmuş durumda. Terim’in, gençlik yıllarından izler taşıyan bu takıma yeniden hayat vermesi konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ne Fatih Terim ne de Adana Demirspor yönetimi konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Gelişmeler, taraflardan gelecek olası açıklamalarla netlik kazanacak.

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