Ortalığı karıştıran iddia! Süper Lig hakeminin arabasında uyuşturucu bulundu

Süper Lig’de hakem kararları tartışma konusu olmaya devam ederken ortaya çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Süper Lig’de görev alan bir hakemin arabasında arama yapan polislerin uyuşturucu madde bulduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Süper Lig’de sık sık görev alan ve büyük takımların maçlarında da düdük çalan bir hakemin Kuşadası’nda rutin polis çevirmesine denk geldiğini söyledi. Ünal, polis ekiplerinin arabada yaptığı aramada uyuşturucu madde bulduğunu belirtti. Hakemle birlikte aynı araçta bulunan bir kadının olayı üstlenerek uyuşturucunun kendisine ait olduğunu polislere söylediğini vurgulayan Ünal, söz konusu hakemin Riva’daki TFF yetkililerini aradığını anlattı.

???? @ofunal: Süper Lig hakeminin arabasında yasaklı madde bulundu. Yanında bulunan kadın kendine ait olduğunu söylüyor. Sonra Riva’yı arıyor ve bir şekilde bu konu orada örtülerek, resmi kaynaklara geçmiyor. Bu konu yarın daha da büyüyecek.



Bir hakemin arabasında yasaklı madde… pic.twitter.com/ILF4aS4PEw — TGRT HABER (@tgrthabertv) April 13, 2025

Türkiye Gazetesi yazarı Ünal, TFF yetkilerinin devreye girmesi sonrası olayın üstünün kapandığını ve resmi kayıtlara yansımadığını söyledi.

Ünal, söz konusu olayın önümüzdeki günlerde daha fazla büyüyebileceğinin altını çizerek olayın üstünün nasıl kapatıldığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.