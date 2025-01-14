Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! O anlar kamerada

Kağıthane'de caddede hızla ilerleyen otomobil, tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerken ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Karataş (40) caddede 34 LCH 18 plakalı otomobilliyle hızla ilerlerken tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Karataş için çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan Karataş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Karataş’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sürücünün kaza sırasında alkollü olmadığı tespit edildi.

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta süratle ilerlediği görülen otomobil tümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Otomobil park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters dönerek bir süre sürükleniyor. Kaza sırasında park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle arkadaki aracın üstüne çıkıyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise dışarı çıkıyor.

'TÜMSEKTEN HIZLI GELİP UÇMUŞ'

Bir mahalle sakini, "Tümsekten hızlı gelmiş. Oradan uçmuş bu arabaya vurmuş, sonra da kıraathanenin oraya uçmuş. Alkollü olduğunu söylüyorlar" dedi. Diğer yandan kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.