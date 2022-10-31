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Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin

ABD'nin Çin'e yönelik ihracat ve yatırım kısıtlamaları, ikili ilişkilerde yeni engeller olarak görülürken Çin Dışişleri Bakanı Bakanı Vang Yi, ABD'ye Pekin'i hedef almayı bırakması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:22
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Ortalık kızışıyor. Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin

Çin'den ABD'ye net mesaj: Derhal geri çekin
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AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın teknoloji alanındaki kısıtlamalarının, serbest ticareti ihlal ettiğini ve Çin'in meşru çıkarlarını zedelediğini ifade ederek kısıtlama kararının derhal geri çekilmesini istedi.

Vang ile Blinken, görüşmede ayrıca Ukrayna krizine dair fikir alışverişinde bulundu. Çinli Bakan, krizin daha fazla tırmanmasını önlemek üzere tüm tarafların diplomatik çözüme odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

ABD yönetimi, 7 Ekim'de aldığı kararla Çinli şirketlerin gelişmiş mikro çipler ile bağlantılı donanım ve teknolojilere erişime kısıtlama getirme kararı almıştı.

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