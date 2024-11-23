Ortaokul öğrencilerine akılcı ilaç kullanım eğitimi

Konya'nın Karapınar ilçesinde ortaokul öğrencilerine akılcı antibiyotik kullanımı, akılcı ilaç kullanımı ve hijyen eğitimi verildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine akılcı antibiyotik kullanımı, akılcı ilaç kullanımı ve hijyen eğitimi verildi. Okulda verilen eğitimde konuşan İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanımı hakkında bilgi verilirken, öğrenciler verilen bilgileri can kulağı ile dinledi.

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ ÇOK DEĞERLİDİR"

Eğitim programında konuşan uzmanlar, "Antibiyotikler, ülkemizde en çok kullanılan ilaçlar arasında en önde gelmektedir. Bunun en önemli sebepleri arasında antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılması var. Antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak istiyoruz. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı birey ve halk sağlığına olumsuz etkiler yaşatabilir. Maddi ve manevi olumsuzluklar, akıllı ilaç kullanımının sağlık ve ekonomi başta olmak üzere sağladığı faydalar konusunda duyarlı olmak gerekir. Akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplumsal bilincin artırılmasının da önemli olduğunun bilinmesi gerekir. Yarının büyükleri gençlerimizin yanı sıra yetişkinlerin de akıllı ilaç kullanımı konusunda gerekli titizliği göstermesi gerekir. Sağlıklı yaşam için hijyen alışkanlıklarının önemi çok değerlidir. Kişisel bakımlarımızı mutlaka düzenli yapmalıyız. Hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz" dedi.

Program, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.