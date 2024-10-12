Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Karacasu Şehitleri Ortaokulu'nda, İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi.

Karacasu Şehitleri Ortaokulu'nda, İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim semineri düzenlendi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrencilerin güvenli bir yaşam sürmeleri ve çevrelerindeki tehlikelerden korunmaları amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Seminere katılan öğrenciler, meslek tanıtımının yanı sıra kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve güvenli trafik eğitimi gibi konularda bilgilendirildi. Emniyet yetkilileri genç bireylerin bilinçlenmesinin önemine vurgu yaparak bu tür seminerlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

Ortaokul öğrencilerine emniyet güçlerinden eğitim semineri

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