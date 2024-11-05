Ortaokul öğrencisi bıçakladı. Ölüm darbesini eliyle engelledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ortaokul öğrencisi bıçakladı. Ölüm darbesini eliyle engelledi

Bolu’da Milli Egemenlik Ortaokulu’nda okuyan 8.sınıf öğrencisi 2 çocuk kavga etti. Kavgada çocuklardan biri çantasından çıkardığı bıçağı 12 yaşındaki Afgan uyruklu ortaokul öğrencisinin kafasına savurdu. Çocuk bıçağın kafasına saplanmasına eliyle engelledi.

Akran zorbalığı İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Milli Egemenlik Ortaokulu’nda kan akmasına neden oldu. Öğle arasında Afgan uyruklu öğrenci S.A.(12), başka bir arkadaşıyla parkta kavga etti. Kimliği öğrenilemeyen çocuk, kavga esnasında çantasından çıkardığı bıçağı, S.A.’nın kafasına savurdu.

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Bıçağın kafasına gelmemesi için eliyle engel olan S.A., elinden bıçakla yaralandı. Öğretmenlerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri tarafından okulda ilk müdahalesi yapılan S.A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kavga sonrasında olay yerinden kaçan çocuğun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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