Ortaokul öğrencisi Zeynep'ten acı haber! Servis minibüsü çarpmıştı

Kaynak: DHA
Ortaokul öğrencisi Zeynep'ten acı haber! Servis minibüsü çarpmıştı

E'da servisi minibüsünün çarptığı ortaokul öğrencisi Zeynep Akat (11), hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.O

Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Çaydaçıra 100. Yıl Ortaokulu'na öğrenci taşıyan S.U. idaresindeki 23 S 0409 plakalı minibüs, aynı okulda eğitim gören Zeynep Akat'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akat, doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı. Zeynep Akat'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Akat'ın kaza yerine gelen yakınları sürücü S.U.'yu darbetti. S.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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