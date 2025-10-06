Ortaokul öğretmeni evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yalınız yaşayan ortaokul öğretmeni Selim Geçici (42) evinde ölü bulundu.

Gölbaşı ilçesi Balkar Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Selim Geçici, sabah okula gitmedi. Geçici'ye Telefonla da ulaşamayan okul idarecileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından itfaiye yardımıyla eve giren polisler, içeride öğretmeni hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde de yaşamını yitirdiği belirlenen Geçici'nin cenazesi otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

