Ortaya çıkan sessiz katiller kısırlığı tetikliyor! Uzmanlar anlattı

Kısırlık, dünya genelinde her altı çiftten birini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak giderek daha fazla dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar, obezite, cep telefonu bağımlılığı ve stresin, üreme sağlığını tehdit eden başlıca faktörler arasında yer aldığını ortaya koydu.

Türkiye ve dünyada artan kısırlık oranları, modern yaşam tarzının üreme sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu faktörlerin yalnızca bireysel sağlığı değil, aynı zamanda toplumsal geleceği de riske attığı konusunda uyardı.

OBEZİTE: KISIRLIĞIN SESSİZ DÜŞMANI

Obezite, vücut yağ oranının aşırı artmasıyla tanımlanan kronik bir hastalık olarak, kısırlık riskini önemli ölçüde artırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 2 milyardan fazla kişi obezite veya fazla kiloyla mücadele ediyor, ve bu durum üreme sağlığını doğrudan etkiledi.

Obezite, erkeklerde testosteronun östrojene dönüşümünü hızlandırarak sperm kalitesini düşürüyor.

Kadınlarda ise polikistik over sendromu (PCOS) gibi hormonal bozukluklar obeziteyle bağlantılı olarak yumurtlama sorunlarına yol açıyor.

JAMA Network Open’da yayımlanan bir araştırma, obez erkeklerde sperm sayısının ve hareketliliğinin azaldığını, kadınlarda ise obezitenin yumurtlama düzensizliklerine ve PCOS riskine yol açtığını gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Michael Eisenberg, “Obezite, erkeklerde sperm DNA’sında hasara neden olabilirken, kadınlarda rahim iç tabakasını etkileyerek gebelik şansını azaltıyor” uyarısında bulundu. Ayrıca, obezitenin insülin direnci ve hormonal dengesizlikleri tetiklemesi, üreme sistemini olumsuz etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıktı.

CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI: ÜREME SAĞLIĞINA GÖRÜNMEZ TEHDİT

Cep telefonu kullanımı, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, üreme sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha fazla tartışıldı.

California Berkeley Üniversitesi’nden Dr. Joel Moskowitz’in liderliğinde yapılan bir meta-analiz, 10 yıl boyunca günde ortalama 17 dakika cep telefonu kullanımının beyin tümörü riskini yüzde 60 artırabileceğini ortaya koydu. Ancak üreme sağlığı açısından daha endişe verici bulgular, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun (EMR) sperm kalitesini olumsuz etkilediğini gösterdi.

Fertility and Sterility dergisinde yayımlanan bir çalışma, cep telefonlarını pantolon cebinde taşıyan erkeklerde sperm hareketliliğinin ve canlılığının azaldığını tespit etti. Cleveland Clinic’ten Dr. Ashok Agarwal, “Cep telefonlarının yaydığı radyasyon, sperm hücrelerinde oksidatif strese neden olarak DNA hasarını artırabilir. Bu da kısırlık riskini yükseltir” dedi. Ayrıca, cep telefonu bağımlılığının uyku kalitesini bozarak stres hormonlarını artırdığı ve bu durumun hem erkeklerde hem de kadınlarda üreme sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi.

Dergipark’ta yayımlanan bir çalışma, obez erkeklerde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini düşürdüğünü ve bu durumun obeziteyle birlikte kısırlık riskini daha da artırdığını gösterdi.

STRES: ÜREME SAĞLIĞINI SABOTE EDEN FAKTÖR

Stres, modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak üreme sağlığını derinden etkiledi.

Kronik stres, kortizol gibi stres hormonlarının salgılanmasını artırarak hormonal dengeyi bozuyor ve hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlığa yol açabiliyor.

Uzmanlardan yapılan bir açıklamada, stresin kadınlarda yumurtlama döngüsünü bozarak düzensiz adet dönemlerine, erkeklerde ise testosteron üretimini baskılayarak sperm kalitesini düşürdüğü belirtildi.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, stresin kadınlarda yumurtlama bozukluklarına ve erkeklerde sperm üretiminde azalmaya neden olduğunu ortaya koydu.

Kronik stres, hipotalamus-hipofiz-gonadal ekseni etkileyerek üreme hormonlarını bozuyor. Bu da gebelik şansını ciddi şekilde azaltıyor. Ayrıca, stresin obeziteyi tetikleyici bir faktör olduğu biliniyor.

Uzmanlar, stresin yemek yeme bozukluklarına yol açarak kilo alımını hızlandırdığını ve bu durumun kısırlık riskini artırdığını ifade etti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ÇAĞRI

Uzmanlar, obezite, cep telefonu bağımlılığı ve stresin kısırlık üzerindeki etkilerini azaltmak için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladış.

Uzmanlar, obeziteyle mücadele için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve profesyonel destek alınmasını önerdi.

Cep telefonu kullanımını azaltmak için ekran süresi sınırlandırılmalı, cihazlar gece yatarken uzak bir mesafede tutulmalı ve özellikle erkekler telefonları pantolon cebinde taşımaktan kaçınmalı.

Stres yönetimi için ise psikolojik destek ve yaşam tarzı değişiklikleri kritik önem taşıdı.

Çiftler, kısırlık tedavisi öncesinde yaşam tarzlarını gözden geçirmeli.

Kilo verme, stres yönetimi ve teknoloji bağımlılığını azaltma, üreme sağlığını iyileştirmede büyük fark oluşturabilir.

DSÖ, üreme sağlığı hizmetlerine erişimin artırılmasını ve obezite ile stres gibi faktörlere karşı toplumsal farkındalık kampanyalarının yaygınlaştırılmasını önerdi.

Obezite, cep telefonu bağımlılığı ve stres, modern yaşamın getirdiği görünmez tehditler olarak kısırlık oranlarını artırdı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu faktörlerin üreme sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkça ortaya koydu.