Ortega ve Barbie yıllar sonra bir arada! Hayat Bilgisi'nin unutulmaz çiftiydi

Hayat Bilgisi adlı dizide Barbie Gamze'yi İpek Erdem, Ortega'yı ise Paşhan Yılmazel hayat vermişti. Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi dönemin en çok izlenen yapımlarından olmuştu.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Türkiye'yi terk eden Barbie Gamze yani İpek Erdem, eski rol arkadaşı Paşhan Yılmazel ile yıllar sonra bir araya geldi. O anları ikili sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından buluştukları fotoğrafı paylaşan İpek Erdem, paylaşımının altına "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları 'Juliet' oyununu izledim.Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" notunu düştü.